【巨人＝那覇】今キャンプで初めて実戦形式の打撃練習に登板した山崎は「悪くなかった」とうなずいた。１ボール１ストライクからのスタートで打者１０人と対戦し、２安打、３三振。重点的に磨いてきた球威が光り、阿部監督は「しっかり準備してくれたんだな、というのは見えた。これを持続してほしい」と評価した。昨季チームトップの１１勝を挙げた先発の柱が、順調な調整ぶりを印象づけた。１人目の打者は甲斐。昨季、球速ア