14日夕方、都内で、盗難車のトラックが事故を繰り返したあと江戸川区内で放置されているのが見つかりました。乗っていた男は逃走していましたが、その後、身柄を確保されています。捜査関係者によりますと、午後3時50分ごろ、千代田区丸の内で「駐車中のトラックが盗まれた」と通報がありました。トラックは盗まれた直後、文京区で車に衝突し、さらにもう1台にぶつかって逃走しました。文京区で衝突された人「前にいるトラックがい