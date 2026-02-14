ウクライナのゼレンスキー大統領は、来週予定されているアメリカとロシア、ウクライナの3カ国による実務者協議について、「実質的なものになることを望む」と述べました。ドイツ・ミュンヘンで開かれている安全保障会議で14日、ゼレンスキー大統領は演説し「和平は明確な安全保障の上にしか築けない」と強調しました。そのうえで、17日からスイスのジュネーブで行われる見通しの3者協議について「実質的なものになることを望む」と