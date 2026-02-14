スノーボード男子ハーフパイプ決勝ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、戸塚優斗（ヨネックス）が金メダルを獲得した。銀メダルだったスコッティ・ジェームズ（豪州）の母国では判定に不満の声も。2人の映像を比較した米メディアの動画にも様々なコメントが集まった。戸塚は2回目にトリプルコークのコンボを見事に決めて95.00点のハイスコア。そのまま逃げ切った。18年