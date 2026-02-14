◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート（１４日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１４日＝大谷翔太】１５日（日本時間１６日）に行われるペアのショートプログラム（ＳＰ）に向けた公式練習が本番リンクで行われ、初出場の長岡柚奈、森口澄士（木下アカデミー）が調整を行った。ＳＰの曲をかけての練習では、サイドバイサイドの３連続ジャンプでミスが出たが、スロージャンプはしっかりと着