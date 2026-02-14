１４日、カーリング女子１次リーグ、イタリア戦に臨む中国の（左から）韓雨（かん・う）、董子斉（とう・しせい）、姜嘉怡（きょう・かい）。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／連漪）【新華社コルティナダンペッツォ2月14日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は14日、コルティナダンペッツォでカーリング女子の1次リーグが行われ、中国はイタリアに8-7で勝利した。１４日、カーリング女子１次リーグ、イタリア戦に臨む中