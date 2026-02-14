ウクライナのゼレンスキー大統領は、ミラノ・コルティナオリンピック™で、ロシアによる侵攻で死亡した選手らの写真をあしらった追悼のヘルメットをめぐり失格となったウクライナ代表の選手に勲章を贈りました。ゼレンスキー大統領は13日、訪問先のドイツ・ミュンヘンで、スケルトンのウクライナ代表、ヘラスケビッチ選手と面会しました。ヘラスケビッチ選手は、ロシアによる侵攻で死亡した選手らの写真をあしらったヘルメッ