米国・ＷＷＥのＷＷＥ女子タッグ王者の「リヨ」ことイヨ・スカイ＆リア・リプリーが、大混乱の末に王座防衛を果たした。１月５日のロウでカブキ・ウォリアーズ（アスカ＆カイリ・セイン）を破り同王座を奪取。これまでリブ・モーガン＆ロクサーヌ・ペレスと、ジュリア＆キアナ・ジェームズを下してベルトを守ってきた。１３日（日本時間１４日）のスマックダウン（テキサス州ダラス）では、執ように王座挑戦を要求していたナイ