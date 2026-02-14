現地時間2月14日、サウジアラビア・キングアブドゥルアジーズ競馬場で行われたサウジカップデー第4R・サウジダービー（G3・ダ1600m・1着賞金90万ドル＝約1億3500万円）は、アルハラムが1位で入線した。詳細は後ほど更新致します。主催者発表のものと照らし合わせください。