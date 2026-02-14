現地時間2月14日、カタール・アルライヤン競馬場で行われた、アミールトロフィー（G2・芝2400m・1着賞金142万5000ドル＝約2億1375万円）は、日本から参戦したT.マーカンド騎乗、ディープモンスター（牡8・栗東・池江泰寿）が見事に制した。2着にC.スミヨン騎乗、ゴリアット（セ6・F.グラファール）、3着にジアヴェロット（牡7・M.ボッティ）が入った。日本から参戦した笹川翼騎乗、サトノグランツ（牡6・栗東・友道康夫）4着、