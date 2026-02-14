ロシア反政府活動家のナワリヌイ氏＝2019年12月、モスクワ（AP＝共同）【ミュンヘン共同】英国やフランス、ドイツなど欧州5カ国は14日、2024年にロシア北極圏の刑務所で死亡した反政府活動家ナワリヌイ氏から採取したサンプルを分析した結果、毒物の存在が確認されたとして「毒殺を確信している」との共同声明を出した。5カ国は、ロシアが化学兵器禁止条約に繰り返し違反しているのは明らかだとして、化学兵器禁止機関（OPCW）