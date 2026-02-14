2月14日午後、浜松市で住宅と隣接の店舗を焼く火事がありました。けが人はいませんでした。 14日午後3時5分頃、浜松市中央区砂山町の70代男性方から出火し、木造2階建て住宅をほぼ全焼したほか、隣接する自転車店をほぼ全焼しました。 警察によりますと、近所の住民から「火事です。黒い煙が出ている」などと110番通報があり、約5時間後に消し止められました。70代男性は1人暮らしで、出火当時、屋内にいましたが逃げて無事でし