浜松市の60代男性が警察官などを名乗る者に現金と金塊の計9000万円相当をだまし取られる特殊詐欺事件がありました。 被害に遭ったのは、浜松市天竜区に住む無職の60代男性です。 警察によりますと、男性のもとに2025年8月上旬、警察官や検事を名乗る者から「逮捕されている犯人とマネーロンダリングをしている疑いがある」「口座にある現金などの資産を確認しなければならない」などと電話がありました。 その後、男性は2