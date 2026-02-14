◆第７回サウジダービー・Ｇ３（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１６００メートル）１着賞金９０万米ドル（１億４１０６万円）のレースは、日本から戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝騎乗のサトノボヤージュ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父イントゥミスチーフ）、鮫島克駿騎手＝栗東・フリー＝騎乗のトウカイマシェリ（牝３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ドレフォン）、オイシン・マーフィー騎手＝イギリス