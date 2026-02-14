「Kis-My-Ft2」の藤ヶ谷太輔（38）が14日放送の日本テレビ系「withMUSIC」（土曜後10・00）に出演し、「人生で一番緊張」した時のことを振り返った。「Kis-My-Ft2」は2011年に「Everybody Go」でデビュー。デビュー当時の思い出を聞かれた藤ヶ谷は「一緒に思い出に残る年になるかなと思ったので、色々買ったんですよ」と言い、当時買ったWOLF’S HEADの財布を持参。「一生この一個で行こうと思ってて。直しながら行きたいな