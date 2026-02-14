【その他の画像・動画等を元記事で観る】 “コールドスリープ”中のPerfumeがコールドスリープ前に発表した楽曲「ふめつのあなた」のコンセプトムービーが公開された。 ■映像には、歴代ライブの象徴的なモチーフが3DCGで随所に登場 中田ヤスタカ（CAPSULE）が書き下ろした「ふめつのあなた」は、NHK総合で放送中のアニメ『不滅のあなたへ Season3』（毎週土曜 23時45分～）の