次回2月21日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。2月21日（土）の出演アーティストと歌唱楽曲の情報を解禁！今年歌手デビュー40周年を迎える今井美樹の「with MUSIC」初出演が決定！今井のデビュー40周年の軌跡を、年表と共にMC有働由美子・松下洸平と振り返る。地元・宮崎県から上京した当時のエピソードや、160万枚超えのミリオンセラーとなった「PRIDE」の制作秘話を語る。さらに、40年前に歌手を志す理由とな