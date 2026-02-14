【横浜ＤｅＮＡ―ロッテ】３回から登板し、３イニングをパーフェクトに抑えた横浜ＤｅＮＡ・篠木＝宜野湾（花輪久写す）先発ローテーション入りを狙う２年目の篠木が三回から登板し、３回を一人の走者も出さない完全投球。「ボール先行が多かったが、ストライクゾーンに思い切って投げることができた」と笑顔を見せた。オフから磨いてきた直球は１４０キロ前後だったが、打者やカウントに応じて投球フォームの「間」を変える