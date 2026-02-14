【横浜ＤｅＮＡ─ロッテ】横浜ＤｅＮＡ先発・藤浪＝宜野湾（花輪久写す）横浜ＤｅＮＡの春季キャンプ第３クール３日は１４日、沖縄県宜野湾市のユニオンですからスタジアム宜野湾でロッテとの練習試合が行われ、横浜ＤｅＮＡは２─９で敗れた。先発の藤浪は２回２安打１失点（自責０）と好投し、２番手の篠木は３回をパーフェクトに抑えた。打線は山本と梶原が２安打をマークした。度会は今キャンプの実戦で初安打となる左前