記者会見後にピースサインを掲げるBNPのラーマン党首＝14日、バングラデシュ・ダッカ（共同）【ダッカ共同】12日投開票のバングラデシュ総選挙で勝利したバングラデシュ民族主義党（BNP）のラーマン党首は14日、首都ダッカで記者会見し「国益を守るために結束を保たなければならない」と訴えた。政変で崩壊したハシナ前政権はBNPなど他党を弾圧し国内に分断が生じていた。BNPは小選挙区300のうち209議席を獲得し、ラーマン氏は