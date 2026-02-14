１３日に行われたミラノ・コルティナオリンピック。３度目の挑戦でついに表彰台の真ん中に立った。スノーボード男子ハーフパイプの戸塚優斗選手（２４）にとって、過去に出場した２大会は苦い思い出しかなかった。会場を魅了する圧巻のパフォーマンスで金メダルを獲得し、最高の記憶に書き換えることができた。（中薗あずさ）３回のうち最高点で争う決勝。暫定２位で迎えた２回目の直前、いつも身につけているネックレスを口元