2023年4月に山形県小国町で起きた、クマ駆除中の痛ましい誤射事故。 【写真を見る】【独自】命がけのクマ駆除、抜け落ちたハンターの補償誤射事故の被害男性が語る「事故の詳細」と「1600万円の誤解」（山形・小国町） 今年1月には、町が誤射したハンターとそのハンターが加入していた保険会社を提訴するという異例の事態に発展し、世間からは「命がけで協力するハンターを訴えるなんて恩知らずだ」と