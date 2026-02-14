昨季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が14日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新。まさかの“大物”ユーチューバーとの対談イベントを告知した。中田氏は「是非是非！！」とし、ユーチューバー・ラファエルとの特別対談イベントを告知。そこには「『結果』で全てを黙らせるメディアでは語れないプロの世界で結果を出し続けた漢の本音」とつづられていた。3月15日に五反田で予定しているといい、15名限定の