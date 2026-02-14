歌手デビュー40周年を迎えた今井美樹が、21日放送の日本テレビ系『with MUSIC』（後10：00〜後10：54）に出演する。同番組初登場となる。【番組カット】初登場！憧れのアーティストを明かした今井美樹番組では、今井のデビュー40周年の軌跡を年表で、MC・有働由美子＆松下洸平と振り返る。地元・宮崎県から上京した当時のエピソードや、160万枚超えのミリオンセラーを獲得した「PRIDE」の制作秘話を語る。40年前に歌手を志す理