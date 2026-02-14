14日の朝早く、埼玉県久喜市で半径50メートル以内にある複数の住宅で窃盗事件が相次いで発生しました。警察は、同一犯の可能性が高いとみて捜査しています。警察によりますと、14日午前6時前、埼玉県久喜市の住宅で「朝起きたら窓ガラスが割られ、部屋を荒らされている」と住人から110番通報がありました。その後、周辺の住宅からも同様の通報が相次ぎ、半径およそ50メートルの範囲であわせて5軒の窓ガラスなどが割られ、このうち4