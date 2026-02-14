サッカーのイングランド・プレミアリーグで16位と苦戦するトットナムは14日、イゴール・トゥドル氏（47）が今季終了まで暫定監督としてチームの指揮を執ると発表した。成績不振で11日にトーマス・フランク監督（52）を解任していた。クロアチア出身のトゥドル氏は過去にウディネーゼやマルセイユを指揮。2024年3月にはラツィオの監督に就任してMF鎌田大地を積極起用してチームを建て直したこともある。25年3月からユベントスの