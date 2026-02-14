日本維新の会の吉村洋文代表（50）が14日、ABCテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）に出演。憲法改正について、高市早苗首相（64）から協力を求められたことを明かした。番組では憲法改正議論について、参議院での与党の議席が過半数に達していないことなどもあり、多くの識者から28年の参議院選挙を念頭にじっくり議論を進めればいいとの考えが示された。これに、吉村氏は「憲法改正