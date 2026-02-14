カタール競馬のG2「アミールトロフィー」が14日、首都ドーハのアルライヤン競馬場（芝2400メートル、7頭立て）で行われ、トム・マーカンド騎乗のディープモンスター（牡8＝池江）が快勝。8歳にして海外重賞初挑戦Vの快挙を達成した。日本馬調教馬のアミールトロフィー制覇は初めて。残り少なくなったディープインパクト産駒で、同産駒は初年度の2010年から17年連続での重賞制覇となった。