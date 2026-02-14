ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子で銅メダルを獲得した佐藤駿が１４日、ＴＢＳの五輪中継に、銀メダルの鍵山優真とともに生出演した。安住紳一郎アナウンサーは佐藤に「日本では日下コーチの喜びようが大変注目されているんですけど、ご自身的にも気になりましたか？」と質問。指導する日下匡力コーチは佐藤がジャンプを決めるたびにガッツポーズをしながら狂喜乱舞。その姿が世界のフィギュアファンの注目を集め