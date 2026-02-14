お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコが、１４日に更新された「クワバタオハラ」くわばたりえのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。コンビ仲を語った。コンビ間でケンカはないという。これについて「（相方の）リンゴが３つ上で良かったと思う。同い年やったらケンカになってたかもしれんけど、（リンゴは）お姉さんやから、たいがいの言うてること正しい。めちゃくちゃなイヤなこと以外は、それでええと思う」と話す。続けて「