記者会見する陸上女子やり投げの北口榛花＝14日、羽田空港陸上女子やり投げで2024年パリ五輪金メダルの北口榛花（JAL）が14日、新コーチ候補で男子世界記録保持者のヤン・ゼレズニー氏が合宿を開く南アフリカへの出発前に羽田空港で取材に応じ、コーチ変更について「世界一を取ったが、さらに成長したい気持ちで決断した」と説明した。北口は1月に長年師事したチェコ人コーチとの契約終了を発表。同国の伝説的選手で五輪も3度