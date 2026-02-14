吉村紗也香がダブルテイクアウトミラノ・コルティナオリンピックは１４日、カーリング女子１次リーグが行われ、日本（フォルティウス）は強豪のスイスを７―５で破り、今大会初勝利を挙げた。第７エンドに２点を奪って逆転。第８エンドに１点をスチールするなど得点を重ね、追い上げを振り切った。メダル候補のスイスを撃破し、スキップの吉村紗也香は両手を突き上げた。「ショットが決まらなくても、次どうするかに集中しよう