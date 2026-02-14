お笑いコンビ「はんにゃ.」川島章良（44）が13日放送のフジテレビ「あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜」（後9・00）にVTR出演。副業について明かした。番組では、一世を風靡したスターたちの現在や、当時の収入事情を取材。川島は、コンビでブレークした2009年の年間テレビ出演本数は504本。「爆笑レッドシアター」や「ピラメキーノ」など各局でレギュラー番組を抱え、月9ドラマにも出演。最高年収は3000万円、稼