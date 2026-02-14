◇欧州女子ゴルフツアーサウジ・レディース・インターナショナル最終日（2026年2月14日サウジアラビアリヤドGC＝6640ヤード、パー72）首位と2打差の4位から出た岩井明愛（23＝Honda）が7バーディー、2ボギーの67で回り通算18アンダーで日本勢最高の2位に入った。69で回った畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）が16アンダーで6位。70で回った岩井千怜（23＝Honda）は15アンダーで9位だった。トップで出た竹田麗