ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子デュアルモーグルが14日に行われた。中尾春香（佐竹食品）は1回戦で藤木日菜（武庫川女大大学院）と滑り敗退。レース後には最後までトレードマークの笑顔を貫いた。TBS系列で地上波生中継された2人の滑り。フィニッシュ後には仲良くハグ。カメラに向かって一緒に何かポーズを作ろうとするも息が合わず。“グダグダ”な結果に本人たちも笑ってしまって