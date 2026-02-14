大相撲の昨年九州場所で新十両優勝した藤凌駕（藤島）の昇進と優勝祝賀会が１４日、都内で行われた。母校・拓大が主催で自身も「押忍（オス）！」と叫んでから壇上であいさつした。「秋場所では十両昇進、九州場所では十両優勝できた。この結果に満足せず番付に上げられるように稽古に精進したい」と意気込んだ。関係者の壇上での挨拶は「押忍！」の連呼。最後は応援団ＯＢによる「押忍の三唱」など大盛り上がり。「拓大人とし