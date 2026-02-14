◆欧州女子ゴルフツアーサウジレディース・インターナショナル最終日（１４日、サウジアラビア・リヤドＧＣ＝６６４０ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、４位で出た岩井明愛（あきえ、ホンダ）は７バーディー、２ボギーで３日連続の６７をマークし、通算１８アンダーの２位で終えた。畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は６９で通算１６アンダーの６位、岩井千怜（ちさと、ホンダ）は７０で１５アンダーの９位。