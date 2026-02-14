１４日放送のＴＢＳ系「新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（土曜・後１０時）で脚本家の三谷幸喜氏が番組を欠席した。けがをしたためと、ともに司会を務める安住紳一郎アナウンサーが説明した。この日はミラノ五輪のダイジェストを冒頭から放送。午後１０時１７分過ぎに安住アナが隣が“空席”になっている状態で三谷氏の欠席を報告。「さて、ご覧のように三谷さんなんですが、本日欠席です」と報告。続けて「けがをし