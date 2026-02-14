１３日、３カ国外相会合に出席した（左から）王毅、ワーデフール、バロ各氏。（ミュンヘン＝新華社記者／李穎）【新華社ミュンヘン2月14日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は13日、訪問先のドイツ・ミュンヘンで同国のワーデフール外相、フランスのバロ外相と3カ国外相会合を開いた。