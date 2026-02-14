女子デュアルモーグル1回戦コブを攻める藤木日菜（手前）と中尾春香＝リビーニョ（共同）フリースタイルスキー女子デュアルモーグルの藤木日菜は14日、初戦で中尾との日本人対決を制し、2回戦で昨年の世界選手権2位のジョンソン（米国）に挑戦。先着したが、ターンやエアの内容で屈した。惜敗に「去年は見えないぐらい前でゴールされた。スピードを強化してきた成果が出たのはよかった」と充実感があふれた。2023年12月、大