サッカー日本代表FW上田綺世（27＝フェイエノールト）の妻でモデルの由布菜月（28）が14日、自身のYouTubeチャンネルを更新。妊娠中の第1子の性別を発表した。由布は上田と2022年2月に結婚を発表。今年1月に自身インスタグラムで第1子の妊娠を発表、出産は春頃としていた。この日公開された動画では、赤ちゃんの性別を発表する「ジェンダーリビールケーキ」を作る様子を披露。ケーキが出来上がると、上田も登場。ケーキの中