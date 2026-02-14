◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子の１次リーグで、世界ランキング５位で、日本代表のフォルティウスは４戦目で、同１０位の米国と対戦する。日本時間１５日午前３時５分開始。３戦目で、世界選手権１０度の優勝を誇る世界ランキング１位のスイスから金星を挙げ、五輪初白星を挙げた勢いで、米国戦に挑む。米国は、五輪のメダルはない。世界選手権も２００３