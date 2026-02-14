◆アミールＴ・Ｇ２（２月１４日、アルライヤン競馬場・芝２４００メートル）１着賞金１４２万５０００米ドル（２億２３３４万円）のレースは、日本から出走したトム・マーカンド騎手＝イギリス＝騎乗のディープモンスター（牡８歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ディープインパクト）が優勝し、海外重賞初制覇を飾った。重賞は２０２５年京都大賞典に続く２勝目。同レースの日本馬にとっての初勝利となった。遅咲きの血が本格化した