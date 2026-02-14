スキー距離女子30キロリレーで優勝したノルウェー＝14日、テーゼロ（ゲッティ＝共同）14日のスキー距離女子30キロリレーはノルウェーが1時間15分44秒8で優勝した。2位はスウェーデン、3位はフィンランドだった。日本は出場していない。（共同）