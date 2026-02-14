1050馬力でも“身構える必要なし” 公道で感じた驚きの洗練度フェラーリの新型「849 Testarossa（テスタロッサ）」は、1984年に登場した初代「テスタロッサ」以来、およそ40年ぶりにその名が復活した新たなフラッグシップモデルです。そんなフェラーリの伝統と革新を象徴する新モデルを、スペイン・セヴィリア地方で試乗しました。【画像】超カッコイイ！ これが“1000馬力超え”の「新型“スーパーカー”」です！ 画像で見る