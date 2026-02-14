椎堂への恋心を募らせ、いざ想いを告げようとした矢先、「友人」と言われてしまった一葉（上白石萌歌）。ショックを受けた彼女は、気持ちを切り替えるために仕事に打ち込んでみたり、いつもは椎堂の研究室に直接出向いてする恋愛コラムの相談もメールで済ませようとしたり。こうした「別の何かに没頭する」こと、「失恋の相手となるべく顔を合わせないようにする」ことは、恋愛を成就できなかった人間が選択する逃避行動の