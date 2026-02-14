明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★☆☆☆☆打たれ弱い面がクローズアップされてしまいそうな一日。友人のキツイ言葉に傷ついてしまうかも。相手はあなたのために言っているので耳を傾けて。B型の運勢……★★★★☆気力体力ともに恵まれた一日になりそう。力仕事やスポーツにうってつけです。自分の限界に挑戦してみると、記録が更新できるかも。O