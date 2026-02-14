【ミュンヘン共同】ドイツ・ミュンヘンで14日、先進7カ国（G7）の外相会合が開かれた。トランプ米政権と欧州との関係がぎくしゃくする中、ロシアの侵攻を受けるウクライナの和平に向けたさらなる連携について、同国のシビハ外相も交えて協議した。茂木敏充外相はエネルギー分野など日本の支援について説明した。インド太平洋地域も議題に上り、インドのジャイシャンカル外相が会合に出席した。フランスがG7議長国を務める今