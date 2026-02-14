◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第9日（2026年2月14日リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）2選手が併走する対決方式の新種目デュアルモーグルの女子が行われ、シングルモーグル4位だった冨高日向子（25＝多摩大ク）は準々決勝で敗れ、7位だった。藤木日菜（24＝武庫川女子大大学院）は2回戦、柳本理乃（25＝愛知ダイハツ）と中尾春香（24＝佐竹食品）は1回戦で敗退した。スポニチ本紙評論家の杉本幸祐氏（31）が冨高の滑