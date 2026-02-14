歌手のhitomiさんが、M!LK・山中柔太朗さん（24）と超特急・郄松アロハさん（25）のW主演映画『純愛上等！』の公開記念舞台挨拶にサプライズ登場。映画の主題歌として、hitomiさんの代表曲『LOVE 2000』をカバーした山中さんと郄松さんを絶賛しました。映画は、敵対する高校のヤンキー2人の純愛ストーリー。山中さん演じる白岩高校のトップ・佐藤美鶴と、郄松さん演じる紅桜高校の亀井円が、共に過ごしていくう